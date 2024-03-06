Оярсабаль: Надеюсь, сможем пережить сегодняшнюю ночь

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль дал свой комментарий после матча с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, встреча завершилась победой французского клуба со счётом 2:1. В первом игре «ПСЖ» выиграл у испанцев со счётом 2:0.

- Знали, каким сложным будет матч. Нам стало сложно, когда мы пропустили на 15-й минуте. У «ПСЖ» отличная команда с хорошими игроками. Надеюсь, сможем пережить сегодняшнюю ночь. Мы разочарованы, что не смогли пройти в следующий раунд, но горды собой. Мы прошли безупречный путь, - приводит слова футболиста Marca.