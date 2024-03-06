Мерино: Знали, что будет сложный матч

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино высказался о матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась победой французского клуба со счетом 2:1. Мерино стал автором единственного гола своей команды.

- Мы разочарованы. Знали, что будет сложный матч, но верили, что можем выступить удачно. Мы заслужили забить этот гол. Нам не повезло с жеребьевкой? Я думаю, в 1/8 финала любой соперник сложный, - приводит слова Мерино Marca.

Мерино в нынешнем сезоне провел 35 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал пять результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро, а контракт с клубом действует до 2025 года.