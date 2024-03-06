Мбаппе: «У меня много проблем, но Энрике – не одна из них»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о взаимоотношениях с главным тренером Луисом Энрике после победы над «Реал Сосьедадом» (2:1).

Парижане выиграли противостояние 1/8 финала с общим счётом 4:1. Мбаппе стал героем ответной встречи, записав на свой счёт оба гола.

«Как обстоят дела с тренером? Очень хорошо. Я не имею ничего против Энрике, хотя люди могут думать иначе. У меня много проблем, но тренер – не одна из них», – заявил в послематчевом интервью Canal+ 25-летний форвард.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о возможном конфликте Мбаппе с Энрике. Наставник заменил игрока в перерыве прошлого матча Лиги 1 против «Монако».