Команды Луиса Энрике никогда не вылетали из ЛЧ на стадии 1/8 финала

Луис Энрике в четвёртый раз в карьере вывел свою команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Пари Сен-Жермен» одолел «Реал Сосьедад», выиграв противостояние с общим счётом 4:1. Таким образом, Луис Энрике в четвёртый раз за тренерскую карьеру добрался до четвертьфинала главного еврокубка. Испанец ни вылетал со своими командами на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов – ранее он трижды успешно преодолевал первый этап плей-офф с «Барселоной» (в 2015, 2016 и 2017 годах).

Напомним, что Луису Энрике однажды удалось выиграть Лигу чемпионов в качестве тренера – произошло это в 2015 году. Должность в «ПСЖ» наставник занял прошлым летом.