«ПСЖ» впервые с 2016 года выиграл оба матча одной стадии плей-офф Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» удачно стартовал в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Команда Луиса Энрике взяла верх в выездном поединке против «Реал Сосьедада» (2:1), выиграв противостояние с общим счётом 4:1. По данным Squawka, парижскому гранду впервые с 2016 года удалось выиграть обе встречи двухматчевого противостояния плей-офф Лиги чемпионов. Восемь лет назад это произошло в дуэли с лондонским «Челси» (две победы «ПСЖ» со счётом 2:1).

«ПСЖ» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые за три года. В прошлом розыгрыше парижане уступили на стадии 1/8 финала «Баварии», а годом ранее потерпели поражение от мадридского «Реала».