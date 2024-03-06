Дубль Мбаппе выбил клуб Захаряна из Лиги чемпионов: «ПСЖ» идёт дальше

«ПСЖ» вновь спокойно обыграл «Реал Сосьедад». Килиан Мбаппе открыл счёт в первом тайме, а в начале второго оформил дубль. Таким образом, парижане пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Во вторник определялись первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. В Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» должен был решить почти невозможную задачу - отыграть у «ПСЖ» отставание в два мяча после поражения в Париже со счётом 0:2. Тем более, учитывая, что баски в последних девяти матчах во всех турнирах победили всего лишь раз. Жаль, что хозяевам не мог помочь Арсен Захарян, который из-за травмы не попал в заявку. «ПСЖ» тоже хотел прервать свою неудачную серию - в двух последних матчах подопечные Луиса Энрике сыграли вничью.

Парижане попробовали на старте матча открыть счёт, чтобы окончательно снять все вопросы. Мбаппе сначала с левого угла штрафной пробил выше цели. Затем он же убежал по флангу и прострелил во вратарскую, где замыкал Баркола, но Ремиро ворота спас. Ставка гостей сыграла. Вскоре Дембеле из центра сделал пас налево на ходу Мбаппе, который обыграл Субельдию и пробил в дальний угол. После этого гола интрига в противостоянии в общем-то умерла окончательно.

Гости и после этого продолжали владеть преимуществом. По истечении получаса игры парижане могли увеличить отрыв, кога Дембеле справа ворвался в штрафную и прострелил на Мбаппе, но его удар с близкого расстояния Ремиро парировал. Хозяева же не могли дойти до ворот соперника, и Доннарумма скучал. В итоге на перерыв «ПСЖ» так и ушёл с минимальным преимуществом в счёте.

В начале второго тайма Мбаппе оформил дубль. После заброса от Ли Кан-Ина форвард в своем стиле с левого края ворвался в штрафную и пробил точно в ближний угол. Наставник хозяев тут же сделал ряд замен, и Барранечеа, появившийся на поле, забил, но сделал это из офсайда. В целом, баски чуть прибавили в активности и совершили несколько подходов к воротам Доннаруммы, но это было не слишком опасно.

Первый голевой в матче хозяева создали лишь за десть минут до конца поединка. Барренечеа прошёл по левому флангу и делал передачу в центр, мяч попал к Туррьентесу, который бил в упор, но Доннарумма спас свою команду. Удивительно, но к концу матчей у команд даже было равенство по ударам по воротам. Более того, «Реал Сосьедад» даже сократил отставание. Туррьентес сильно прострелил справа, Доннарумма парировал мяч в центр, откуда Мерино пробил в цель. Однако на большее хозяевам времени не хватило.

Таким образом, «ПСЖ» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Своего соперника по этой стадии команда узнает 17 марта, когда состоится жеребьёвка. «Реал Сосьедад» теперь же сконцентрируется на чемпионате своей страны.