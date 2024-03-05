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Лига чемпионов

Мбаппе занимает восьмое место по голам в плей-офф ЛЧ за всю историю

05 Марта 2024 • 23:42 Комментировать
Реал Сосьедад
1:2
ПСЖ
окончен

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе ещё на один шаг приблизился к лидерам по количеству голов, забитых в плей-офф Лиги чемпионов.

25-летний футболист поразил ворота «Реал Сосьедада» на 15-й минуте ответного матча 1/8 финала – этот гол стал для француза 17-м в рамках плей-офф самого престижного еврокубка за всю карьеру, отмечает MisterChip. Лидер атаки парижан уже сегодня может настичь в рейтинге Рауля и Андрея Шевченко, у которых по 18 голов. Также выше Мбаппе располагаются Томас Мюллер (26), Роберт Левандовски (31), Карим Бензема (34), Лионель Месси (49) и Криштиану Роналду (67).

В активе Килиана Мбаппе в общей сложности пять голов в восьми поединках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема ПСЖ Томас Мюллер Рауль Гонсалес Роберт Левандовски Килиан Мбаппе ещё теги

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