Мбаппе – первый игрок топ-5 лиг с 40+ голами и ассистами в текущем сезоне

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе преодолел отметку в 40 результативных действий с начала сезона.

Звёздный француз открыл счёт в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада», поразив ворота уже на 15-й минуте. Этот гол стал для Мбаппе 33-м в текущей кампании, также в активе форварда семь результативных передач. Как отмечает Squawka, форвард парижан стал первым представителем пяти ведущих европейских лиг, поучаствовавшим в 40 или более голах в нынешнем сезоне во всех турнирах на клубном уровне. Для достижения этой отметки Килиану потребовалось провести 34 игры.

После гола Мбаппе общий счёт в противостоянии стал крупным – 0:3 в пользу парижан. Следить за дальнейшими событиями матча «Реал Сосьедад» – «ПСЖ» можно на сайте LiveResult.