Сегодняшний состав «ПСЖ» – самый молодой за всю историю выступления клуба в ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» обновил личный рекорд ещё до начала матча против «Реал Сосьедада».

Ответный поединок 1/8 финала стартует в 23:00 по московскому времени. Как отмечает Opta, средний возраст стартового состава парижан на игру – 23 года и 361 день. Это личный рекорд столичного гранда Лиги 1: ещё никогда команда не выходила на матчи Лиги чемпионов с настолько молодой основой.

Текстовая трансляция матча «Реал Сосьедад» – «ПСЖ» пройдёт на сайте LiveResult. Напомним, что в первой встрече коллектив Луиса Энрике взял верх над басками (2:0) в родных стенах, дважды поразив ворота во втором тайме.