«Реал Сосьедад» - «ПСЖ»: Кубо, Дембеле и Мбаппе начнут встречу с первых минут

«Реал Сосьедад» и «ПСЖ» огласили свои стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян пропускает эту встречу из-за повреждения.

Встреча пройдёт сегодня и начнётся в 23:00 по московскому времени. Напомним, в первом матче победу одержали подопечные Луиса Энрике, забив испанскому клубу два безответных мяча. Голами в составе парижан отметились Килиан Мбаппе и Бредли Баркола, забившие во втором тайме.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Бекер, Оярсабаль.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Эрнандес, Бералдо, Мендеш, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Дембеле, Мбаппе, Баркола.

Следить за текстовой трансляцией матча можно будет на портале LiveResult.