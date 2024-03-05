Стало известно, что ждёт Энрике в случае вылета «ПСЖ» от «Реал Сосьедада»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может не бояться за свою работу.

Сегодня в 23:00 по московскому времени парижане сыграют на выезде против «Реал Сосьедада» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Гранд Лиги 1, напомним, выиграл первую встречу со счётом 2:0. Как сообщает Djamel, руководство «ПСЖ» полностью доверяет Энрике, и это не изменится, как бы ни завершилось противостояние с «Реал Сосьедадом». Сам испанец также счастлив в клубе и не планирует никуда уходить.

Луис Энрике занял пост рулевого «ПСЖ» перед началом текущего сезона. Ранее специалист работал в сборной Испании, которую покинул после ЧМ-2022.