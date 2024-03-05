Уокер: «Прошлый сезон – исторический»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер вспомнил прошлогодний успех команды.

По итогам прошлой кампании «горожане» смогли завоевать требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Сезон-2022/23 был невероятным для игроков «Манчестер Сити» и всего клуба. Выигранный требл – это историческое событие, которое надолго запомнится всем, кто связан с «Манчестер Сити». Я благодарен нашим болельщикам, мы бы не справились без них», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Уокера.

Уже в среду команда Хосепа Гвардиолы может сделать шаг на пути к повторению триумфа в Лиге чемпионов: гранд Премьер-лиги примет в родных стенах «Копенгаген» после победы 3:1 в первой встрече.