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Уокер: «Прошлый сезон – исторический»

05 Марта 2024 • 21:09 Комментировать
Манчестер Сити
...
Копенгаген
1 1.14 X 8.50 2 18.00
06.03 23:00

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер вспомнил прошлогодний успех команды.

По итогам прошлой кампании «горожане» смогли завоевать требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Сезон-2022/23 был невероятным для игроков «Манчестер Сити» и всего клуба. Выигранный требл – это историческое событие, которое надолго запомнится всем, кто связан с «Манчестер Сити». Я благодарен нашим болельщикам, мы бы не справились без них», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Уокера.

Уже в среду команда Хосепа Гвардиолы может сделать шаг на пути к повторению триумфа в Лиге чемпионов: гранд Премьер-лиги примет в родных стенах «Копенгаген» после победы 3:1 в первой встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер

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МАНЧЕСТЕР СИТИ КОПЕНГАГЕН
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