​Гвардиола высказался о выборе состава «Манчестер Сити»

В конце недели «Манчестер Сити» предстоит провести важный матч Премьер-лиги против «Ливерпуля». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола получил вопрос о том, может ли он применить ротацию состава в ближайшей игре против «Копенгагена» в Лиге чемпионов, учитывая победу в первом матче со счётом 3:1.

«Выбор состава зависит от того, как футболисты себя чувствуют. Нужно понимать, что в футболе всякое может случиться. Мы хотим выйти в четвертьфинал, это наша цель. Я очень уважаю «Копенгаген», у них хорошая система. Лига чемпионов – это Лига чемпионов. Сейчас мы ставим цель попасть в восьмёрку лучших», - сказал Гвардиола журналистам.