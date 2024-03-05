​Гвардиола ответил на вопрос о возможном втором требле подряд

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сможет ли его команда снова побороться за требл.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Требл? Наша единственная цель – попытаться завтра выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы ещё очень далеки от того, чтобы говорить о требле. Да, в прошлом году мы обыграли «Интер» в финале. Но сейчас только начало марта, и завтра у нас матч против «Копенгагена». Сейчас я думаю только об этом», - сказал Гвардиола в ходе пресс-конференции.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» со счётом 3:1. Ответная игра пройдёт в среду, 6 марта.