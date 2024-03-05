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Лига чемпионов

​Гвардиола выделил сильные стороны «Копенгагена»

05 Марта 2024 • 18:13 Комментировать
Манчестер Сити
...
Копенгаген
1 1.14 X 8.50 2 18.00
06.03 23:00

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена» «Манчестер Сити» победил со счётом 3:1. Перед ответной игрой рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, чем датская команда его впечатлила.

«Тем, как они обороняются. Они действительно хорошо организованы. Нам противостоит действительно хорошая команда, особенно если учесть, как они сыграли с «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». Даже «Баварии» против «Копенгагена» было трудно. Я прекрасно знаю их сильные стороны и качества. У них есть скорость при переходе в атаку. Но особенно мне нравится то, как они обороняются, и насколько они компактны», - сказал Гвардиола.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ КОПЕНГАГЕН
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