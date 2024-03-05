​Гвардиола не стал сравнивать победы в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» и «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли триумф с «горожанами» большим достижением, чем с «Барселоной».

«Нет, я бы так не сказал. Иначе я бы подорвал то, чего мы достигли в «Барселоне». Я не говорю: «Этот трофей лучше предыдущих». Каждый момент – это каждый момент. Я работал в «Барселоне» и в «Баварии» - каждый титул был разным. Это не что-то само собой разумеющееся. Каждый твой шаг является сложным», - сказал Гвардиола на пресс-конференции во вторник.

В прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» с минимальным счётом 1:0.