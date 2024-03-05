​Гвардиола: «Лига чемпионов становится всё лучше и жёстче»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, стало ли сложнее выиграть Лигу чемпионов.

«Лига чемпионов становится всё лучше и жёстче. Когда я приехал в «Барселону», у меня было такое чувство: «Хорошо, мы дойдём до полуфинала». А сейчас дойти до полуфинала очень трудно. Команды стали лучше, тренеры стали лучше. Всё сложнее, особенно по сравнению со временами, когда я был футболистом. Но в конце концов лучшие команды всегда проходят», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории.