​Гвардиола допускает вылет «Манчестер Сити» от «Копенгагена»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, не беспокоится ли он самоуспокоенности команды после гостевой победы над «Копенгагеном» со счётом 3:1. В среду команды проведут ответную игру.

«Обеспокоенность всегда есть. Я бы хотел, чтобы первый матч мы выиграли 7:0, но в Лиге чемпионов такого не происходит, особенно на выезде. Нам нужно играть, чтобы пройти дальше. Мы можем получить красную карточку или допустить ошибку. Вспомните матч с РБ Лейпцигом». Ошибки, и мы проигрывали дома 0:2 по ходу первого тайма. В футболе детали имеют значение. Нам нужно хорошо подготовиться. В Лиге чемпионов нужно играть как можно лучше, иначе может произойти что угодно», - сказал Гвардиола журналистам.