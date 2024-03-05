Альгуасиль: «Пессимисты не понимают в футболе»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль поделился комментарием о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Пессимисты не понимают в футболе. Если мы сыграем так, как в первом матче, и мы первыми забьем гол, то у нас будут шансы на проход», — приводит слова наставника BeFootball.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» проиграл «ПСЖ» на выезде со счетом 0:2. Ответная встреча между командами пройдет сегодня, 5 марта. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по московскому времени.

За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.