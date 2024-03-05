Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Альгуасиль: «Пессимисты не понимают в футболе»

05 Марта 2024 • 17:28 Комментировать
Реал Сосьедад
...
ПСЖ
1 2.55 X 3.55 2 2.75
Через 4 ч. 17 мин.

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль поделился комментарием о предстоящем матче плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Пессимисты не понимают в футболе. Если мы сыграем так, как в первом матче, и мы первыми забьем гол, то у нас будут шансы на проход», — приводит слова наставника BeFootball.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» проиграл «ПСЖ» на выезде со счетом 0:2. Ответная встреча между командами пройдет сегодня, 5 марта. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по московскому времени.

За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад ПСЖ Иманоль Альгуасиль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Марта
17:28
Альгуасиль: «Пессимисты не понимают в футболе»
15:33
Камавинга ответил, обсуждается ли в раздевалке «Реала» трансфер Мбаппе
13:35
Пивоваров: «Может, что-то пока у Захаряна не получается, но «Реал Сосьедад» ему доверяет»
12:40
Ставка и прогноз на матч Реал Сосьедад — Пари Сен-Жермен Лиги чемпионов — 5 марта 2024
01:48
Маркиньос всё ещё не восстановился до конца
04 Марта
22:52
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Реал Сосьедад – ПСЖ Лиги чемпионов – 5 марта 2024
22:19
Энрике ответил, будет ли реже использовать Мбаппе в матчах Лиги чемпионов
22:13
Альгуасиль рассказал, как «Реал Сосьедад» собирается обыграть «ПСЖ»
21:53
Баркола – об ответном матче против «Реал Сосьедада»: «Будем играть так, словно счёт 0:0»
21:38
Энрике: «Цель «ПСЖ» – снова обыграть «Реал Сосьедад»
21:28
«Реал Сосьедад» - «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:56
Агент Захаряна рассказал, почему Арсен пропустит матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
18:42
Захарян пропустит ответный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» 2
15:29
Актуальный прогноз и ставка на матч Реал Сосьедад — ПСЖ Лиги чемпионов — 5 марта 2024
03 Марта
22:12
​Эксперты оценили шансы «Реал Сосьедада» выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов
02 Марта
23:33
Прогноз на точный счёт матча Реал Сосьедад – ПСЖ Лиги чемпионов – 5 марта 2024
23:01
Стало известно, когда Маркиньос сможет сыграть за «ПСЖ»
28 Февраля
22:58
Капитан «ПСЖ» может пропустить ответный матч Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом»
21:29
Глеб назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
25 Февраля
22:36
Деменко: «Реал Сосьедад» даст бой «ПСЖ»
21 Февраля
22:56
В «ПСЖ» ждут возвращения Нуну Мендеша к ответному матчу с «Реал Сосьедадом»
15 Февраля
21:21
Канчельскис считает, что у клуба Захаряна ещё остались шансы выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов 1
13:10
Тарханов: «Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ»
11:28
Представитель Захаряна: «Выйти на «Парк де Пренс» — мечта»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала»
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.03.24 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
ПСЖ ПСЖ
2.95 3.45 2.38
Видео
05.03.24 в 23:00
Бавария Бавария
Лацио Лацио
1.36 5.40 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
18:29 · Лига чемпионов
​Гвардиола высказался о выборе состава «Манчестер Сити»
18:25 · Лига чемпионов
​Гвардиола ответил на вопрос о возможном втором требле подряд
18:20 · Лига чемпионов
​Гвардиола не порадовал новостями о Грилише
18:13 · Лига чемпионов
​Гвардиола выделил сильные стороны «Копенгагена»
18:08 · Лига чемпионов
​Гвардиола не стал сравнивать победы в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» и «Барселоной»
18:03 · Лига чемпионов
​Гвардиола: «Лига чемпионов становится всё лучше и жёстче»
17:57 · Лига чемпионов
​Гвардиола допускает вылет «Манчестер Сити» от «Копенгагена»
17:28 · Лига чемпионов
Альгуасиль: «Пессимисты не понимают в футболе»
17:24 · Англия. Премьер-лига
​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м
16:37 · Испания. Ла Лига
Камавинга ответил, является ли «Реал» фаворитом на победу в Лиге чемпионов
16:07 · Испания. Ла Лига
Гризманн сможет сыграть с «Интером» слухи
15:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы поговорили с Дьякаби и увидели его в хорошем расположении духа»
15:38 · Испания. Ла Лига
Камавинга – о матче с «Валенсией»: «Никогда не видел ничего подобного в футболе»
15:33 · Испания. Ла Лига
Камавинга ответил, обсуждается ли в раздевалке «Реала» трансфер Мбаппе
15:30 · Лига чемпионов
​Анчелотти высказался о выборе состава «Реала» на матч Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем