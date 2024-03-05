​Ровно пять назад «Аякс» шокировал «Реал» в Лиге чемпионов

Ровно пять лет назад, 5 марта 2019 года, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов проводили «Реал» и «Аякс». В первой игре в Нидерландах мадридцы победили со счётом 2:1, поэтому мало кто видел в этой паре интригу. Впрочем, «Аякс» смог не просто удивить, а шокировать – и «Реал» и всю футбольную Европу.

В тот вечер «Аякс» победил в Мадриде со счётом 4:1. Авторами голов в составе нидерландской команды стали Зиеш, Нерес, Тадич и Шёне. За «Реал» отличился Асенсио.

«Аякс» тогда прошёл в четвертьфинал, где одолел «Ювентус» (1:1, 2:1). А вот в полуфинале амстердамцы уступили «Тоттенхэму» по правилу гостевого гола (1:0, 2:3).

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