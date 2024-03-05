Хави Симонс - о матче с «Реалом»: «Нет ничего невозможного»

Полузащитник немецкого «РБ Лейпцига» Хави Симонс поделился мыслями об ответном поединке против мадридского «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я уверен в нашей команде. Мы должны выйти на поле и получить удовольствие от матча. Все, кто списали нас со счетов, должны знать, что нет ничего невозможного», - передает слова хавбека Kicker.

Напомним, что в первой встрече «РБ Лейпциг» потерпел домашнее поражение со счетом 0:1. Ответный поединок между испанской и немецкой командами пройдет в среду, 6 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.