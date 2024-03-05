Маркиньос всё ещё не восстановился до конца

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос продолжает набирать форму после травмы.

Во вторник команда Луиса Энрике проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада». По данным журналиста Артура Перрота, бразильский защитник участвовал в тренировке накануне игры, но чувствовал некоторый дискомфорт. Ожидается, что игрок начнёт предстоящую встречу на скамейке запасных.

Маркиньос пропустил два последних матча «ПСЖ», в которых команда сыграла вничью с «Ренном» (1:1) и «Монако» (0:0).

Первый поединок «ПСЖ» против «Реал Сосьедада» завершился победой гранда Лиги 1 со счётом 2:0.