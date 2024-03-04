Энрике ответил, будет ли реже использовать Мбаппе в матчах Лиги чемпионов

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике получил очередной вопрос о Килиане Мбаппе.

Французский нападающий был заменён в двух предыдущих матчах Лиги 1, причём в последнем случае суперзвезде и вовсе довелось провести на поле всего 45 минут. Тренер парижан объяснил это тем, что готовит команду к скорому уходу Килиана.

Если верить Энрике, этот подход будет распространяться и на матчи Лиги чемпионов: «Буду ли я использовать Мбаппе так же в Лиге чемпионов? Да, почему бы нет?» – передаёт журналист Фабрис Хокинс комментарии испанца.

Во вторник «ПСЖ» проведёт ответный матч 1/8 финала против «Реал Сосьедада». Первая встреча завершилась победой французского гранда – 2:0.