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Энрике ответил, будет ли реже использовать Мбаппе в матчах Лиги чемпионов

04 Марта 2024 • 22:19 Комментировать
Реал Сосьедад
...
ПСЖ
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05.03 23:00

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике получил очередной вопрос о Килиане Мбаппе.

Французский нападающий был заменён в двух предыдущих матчах Лиги 1, причём в последнем случае суперзвезде и вовсе довелось провести на поле всего 45 минут. Тренер парижан объяснил это тем, что готовит команду к скорому уходу Килиана.

Если верить Энрике, этот подход будет распространяться и на матчи Лиги чемпионов: «Буду ли я использовать Мбаппе так же в Лиге чемпионов? Да, почему бы нет?» – передаёт журналист Фабрис Хокинс комментарии испанца.

Во вторник «ПСЖ» проведёт ответный матч 1/8 финала против «Реал Сосьедада». Первая встреча завершилась победой французского гранда – 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги

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