Альгуасиль рассказал, как «Реал Сосьедад» собирается обыграть «ПСЖ»

Наставник «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль рассказал о плане его подопечных на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Стоит напомнить, что первая игра между командами завершилась победой парижского клуба со счётом 2:0.

Испанский специалист в интервью официальному сайту УЕФА заявил, что команда должна проявить характер, чтобы добиться желаемого результата. Также тренер полагается на самоотдачу и энергию игроков, ведь в таких противостояниях это выходит на первый план.

«Реал Сосьедад» примет в Сан-Себастьяне «ПСЖ» 5 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.