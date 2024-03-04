Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Лескотт назвал самого опасного соперника для «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

04 Марта 2024 • 22:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Копенгаген
1 1.13 X 8.50 2 18.00
06.03 23:00

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт оценил шансы команды Хосепа Гвардиолы на повторный триумф в Лиге чемпионов.

«Горожане» уверенно выиграли первый матч 1/8 финала у «Копенгагена» (3:1), прошедший в Дании. По словам Лескотта, действующий победители самого престижного еврокубка имеют отличные шансы вновь завоевать трофей.

«Я уверен, что «Манчестер Сити» выиграете Лигу чемпионов в этом сезоне, если избежит встречи с «Арсеналом». Думаю, именно «Арсенал» – худший из возможных соперников для «Манчестер Сити» в этом турнире. Для меня встреча с «Арсеналом» была бы даже более волнительной, чем с мадридским «Реалом», – заявил Лескотт, выступая на TNT Sports.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Арсенал Лондон Джолеон Лескотт ещё теги

Новости по матчу

03 Марта
00:25
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Копенгаген Лиги чемпионов – 6 марта 2024
24 Февраля
21:33
Костакурта назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
22 Февраля
15:34
Тарханов назвал фаворита Лиги чемпионов
12 Февраля
21:30
Аке: «Лига чемпионов — одно из самых сложных соревнований в мире»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ КОПЕНГАГЕН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей Анчелотти поставил крест на игроке «Реала» ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Судья объяснил скандальное удаление Беллингема «Барселона» хочет избавиться от двух игроков Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Реал» лишился 27 голов из-за VAR «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.03.24 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
ПСЖ ПСЖ
2.95 3.45 2.38
Видео
05.03.24 в 23:00
Бавария Бавария
Лацио Лацио
1.36 5.40 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Марта
22:26 · Англия. Премьер-лига
Анри оценил нынешний уровень «Арсенала»
22:19 · Лига чемпионов
Энрике ответил, будет ли реже использовать Мбаппе в матчах Лиги чемпионов
22:13 · Лига чемпионов
Альгуасиль рассказал, как «Реал Сосьедад» собирается обыграть «ПСЖ»
22:01 · Лига чемпионов
Лескотт назвал самого опасного соперника для «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
21:53 · Лига чемпионов
Баркола – об ответном матче против «Реал Сосьедада»: «Будем играть так, словно счёт 0:0»
21:38 · Лига чемпионов
Энрике: «Цель «ПСЖ» – снова обыграть «Реал Сосьедад»
21:07 · Лига чемпионов
Сарри поделился ожиданиями от ответного матча с «Баварией»
19:31 · Лига чемпионов
​Эксперты оценили шансы «РБ Лейпцига» обыграть «Реал» в матче Лиги чемпионов
18:56 · Лига чемпионов
Агент Захаряна рассказал, почему Арсен пропустит матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
18:42 · Лига чемпионов
Захарян пропустит ответный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» 2
16:09 · Германия. Бундеслига
Тухель объяснил проблемы «Баварии» в обороне
15:55 · Германия. Бундеслига
Де Лигт вспомнил о работе под руководством Сарри
15:45 · Германия. Бундеслига
Де Лигт высказался об уходе Тухеля в конце сезона
14:15 · Германия. Бундеслига
Дэвис рассказал, от чего будет зависеть выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов
12:55 · Германия. Бундеслига
Мусиала рассказал, как «Бавария» собирается пройти «Лацио»
Все новости
Рекомендуем