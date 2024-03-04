Лескотт назвал самого опасного соперника для «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт оценил шансы команды Хосепа Гвардиолы на повторный триумф в Лиге чемпионов.

«Горожане» уверенно выиграли первый матч 1/8 финала у «Копенгагена» (3:1), прошедший в Дании. По словам Лескотта, действующий победители самого престижного еврокубка имеют отличные шансы вновь завоевать трофей.

«Я уверен, что «Манчестер Сити» выиграете Лигу чемпионов в этом сезоне, если избежит встречи с «Арсеналом». Думаю, именно «Арсенал» – худший из возможных соперников для «Манчестер Сити» в этом турнире. Для меня встреча с «Арсеналом» была бы даже более волнительной, чем с мадридским «Реалом», – заявил Лескотт, выступая на TNT Sports.