Баркола – об ответном матче против «Реал Сосьедада»: «Будем играть так, словно счёт 0:0»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола высказался о настрое своей команды перед ответной встречей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Выездная для парижан игра против «Реал Сосьедада» состоится 5 марта. В первом матче команда Луиса Энрике добыла уверенное преимущество – 2:0.

«У нас нет опасений перед матчем, мы едем за победой. Мы будем играть, как если бы счёт в противостоянии был 0:0.

Мы прилагаем большие усилия, чтобы лучше выступать в выездных матчах. Мы не будем отталкиваться от победы в первой игре – в таких противостояниях всё начинается заново, когда стартует ответная встреча», – приводит журналист Адриен Гренье слова Баркола.