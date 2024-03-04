Энрике: «Цель «ПСЖ» – снова обыграть «Реал Сосьедад»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада».

Парижане выиграли домашнюю встречу со счётом 2:0, забив оба мяча во втором тайме. Ответный поединок со стоится во вторник на поле баскского коллектива.

«Мы должны хорошо подготовиться к этому матчу, как и ко всем остальным играм текущего сезона. Наша цель – победить в ответной встрече. Это будет очень непросто.

У всех есть сильные и слабые стороны, Мы можем стать лучше, процесс развития продолжается, но, думаю, сейчас мы в хорошей форме», – поведал на пресс-конференции Энрике.