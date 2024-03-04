Агент Захаряна рассказал, почему Арсен пропустит матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Геннадий Голубин, агент хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, объяснил, почему его клиент не сможет принять участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Напомним, что в первой игре победу одержала французская команда со счётом 2:0.

Как сообщает представитель игрока, у россиянина небольшое повреждение икроножной мышцы. Пока неизвестно, надолго ли он выбыл, передаёт издание «Чемпионат».

К слову, встреча между командами запланирована на 5 марта. Матч в Сан-Себастьяне стартует в 23:00 (мск). Игру обслужит бригада арбитров во главе с английским рефери Майклом Оливером.