Захарян пропустит ответный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Во вторник, 5 марта, «Реал Сосьедад» примет на своём поле «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодня, 4 марта, пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые смогут принять участие в предстоящей игре с парижанами. В заявке не оказалось российского полузащитника Арсена Захаряна.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых оформил один голевой пас.

Матч «Реал Сосьедад» - «ПСЖ» состоится 5 марта и должен будет стартовать в 23:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.

Напомним, в первой игре испанский коллектив уступил на выезде со счетом 0:2.