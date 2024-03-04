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Захарян пропустит ответный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ»

04 Марта 2024 • 18:42 Комментировать (2)
Реал Сосьедад
...
ПСЖ
1 2.55 X 3.50 2 2.70
05.03 23:00

Во вторник, 5 марта, «Реал Сосьедад» примет на своём поле «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодня, 4 марта, пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые смогут принять участие в предстоящей игре с парижанами. В заявке не оказалось российского полузащитника Арсена Захаряна.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых оформил один голевой пас.

Матч «Реал Сосьедад» - «ПСЖ» состоится 5 марта и должен будет стартовать в 23:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.

Напомним, в первой игре испанский коллектив уступил на выезде со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад ПСЖ Арсен Захарян ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
04 Марта 2024 в 19:00
ай берегуть парня для болие сурьезных задач.. кхе-кхе.. )))
Leonardis
04 Марта 2024 в 18:47
Зато посмотрит вживую,уже будет польза...
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