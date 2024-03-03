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​Эксперты оценили шансы «Реал Сосьедада» выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов

03 Марта 2024 • 22:12 Комментировать
Реал Сосьедад
...
ПСЖ
1 2.60 X 3.50 2 2.65
05.03 23:00

Эксперты букмекерских контор оценили статистические показатели выступления «Реал Сосьедада» и «ПСЖ» и определили фаворита в предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По мнению экспертов «Реал Сосьедад» сможет обыграть на своём поле французский коллектив с вероятностью в 37,3%, победа «ПСЖ» оценена в 35,2%, также высока вероятность ничейного результата – 27,5%.

Вероятность прохода в следующий этап Лиги чемпионов у «Реал Сосьеда» – около 13,6%, а вот у «ПСЖ» – примерно 86,4%.

Напомним, что первый матч между этими командами на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:0.


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РЕАЛ СОСЬЕДАД ПСЖ
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