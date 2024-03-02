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Тухель: «Бавария» может показать с «Лацио» свою лучшую игру»

02 Марта 2024 • 12:23 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящей встрече с римским «Лацио» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«У нас были и взлеты, и падения. Возможно, в матче с «Лацио» мы покажем свою лучшую игру. «Баварии» нужно добиться хорошего результата, но для этого нужно полностью выполнить план и быть дисциплинированными. Команда подготовится и попытается достичь результата», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

Ответный матч состоится в Мюнхене 5 марта. Начало запланировано в 23:00 мск. В первой встрече мюнхенцы уступили на выезде со счетом 0:1.

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