Глеб назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Для меня фавориты Лиги чемпионов — это «Манчестер Сити» и «Реал». Вот эти две команды. Думаю, та же «Барселона» — не фаворит», — заявил Глеб Legalbet.

При этом эксперт отметил, что в последнее время «Барселона» выглядит неплохо.

Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов стартуют 5 марта. В этот день «Реал Сосьедад» примет «ПСЖ», а «Бавария» сыграет с «Лацио».

Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша одолел миланский «Интер» с минимальным счетом 1:0.