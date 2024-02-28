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Глеб назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

28 Февраля 2024 • 21:29 Комментировать
Реал Сосьедад
...
ПСЖ
05.03 23:00

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Для меня фавориты Лиги чемпионов — это «Манчестер Сити» и «Реал». Вот эти две команды. Думаю, та же «Барселона» — не фаворит», — заявил Глеб Legalbet.

При этом эксперт отметил, что в последнее время «Барселона» выглядит неплохо.

Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов стартуют 5 марта. В этот день «Реал Сосьедад» примет «ПСЖ», а «Бавария» сыграет с «Лацио».

Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который в финале прошлого розыгрыша одолел миланский «Интер» с минимальным счетом 1:0.

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