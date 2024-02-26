​Месси и Холанн поборются за престижную награду

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси попал в номинацию на награду «Спортсмен года» в рамках премии Laureus World Sports.

В категории «Спортсмен года» конкуренцию Месси составит форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, и не только он - здесь же присутствует теннисист Новак Джокович и ещё несколько представителей других видов спорта.

В категории «Прорыв года» оказался полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и ещё пять спортсменов.

Также стоит отметить, что «Манчестер Сити» претендует на награду «Команда года». В 2023 году «горожане» завоевали пять трофеев.