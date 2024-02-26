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Лига чемпионов

Рианчо: «Не назову «Реал» и «Манчестер Сити» фаворитами Лиги чемпионов» эксклюзив

26 Февраля 2024 • 14:32 Комментировать

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от плей-офф Лиги чемпионов.

«Пока слишком рано определять фаворитов в борьбе за Лигу чемпионов. Многие эксперты уже назвали «Реал» и «Манчестер Сити» главными претендентами на победу. Думаю, они сделали это преждевременно», - сказал Рианчо.

Напомним, что действующим триумфатором Лиги чемпионов УЕФА является «Манчестер Сити». В финале прошлого сезона команда Хосепа Гвардиолы одержала победу над миланским «Интером» со счетом 1:0.

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