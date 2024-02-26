​Эксперты назвали фаворита на получение «Золотого мяча»

На страницах авторитетного портала Goal был обнародован свежий рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году. По сравнению с прошлой версией рейтинга, публиковавшейся две недели назад, изменений в топ-3 не произошло. Главным фаворитом эксперты называют Джуда Беллингема из «Реала». Вторым идёт Килиан Мбаппе из «ПСЖ», а тройку замыкает Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити».

Форвард «Баварии» Гарри Кейн выпал из топ-5 – теперь англичанин шестой. Четвёртое место у Фила Фодена, а пятое – у Родри. Оба игрока представляют «Манчестер Сити».

Напомним, что в 2023 году «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси.

​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом»