Деменко: «Реал Сосьедад» даст бой «ПСЖ»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался об ответном матче плей-офф Лиги чемпионов между «Реал Сосьедадом» и «ПСЖ».

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одолел на своем поле «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.

«На своем поле, в Испании, игроки «Реал Сосьедада», конечно, дадут бой. Но все-таки «ПСЖ» сильнее классом. Я думаю, что дальше пройдут именно парижане», — приводит слова Деменко Betonmobile.

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» - «ПСЖ» пройдет 5 марта. Свисток арбитра о начале матча должен будет прозвучать в 23:00 по московскому времени.