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Деменко: «Реал Сосьедад» даст бой «ПСЖ»

25 Февраля 2024 • 22:36 Комментировать
Реал Сосьедад
...
ПСЖ
05.03 23:00

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался об ответном матче плей-офф Лиги чемпионов между «Реал Сосьедадом» и «ПСЖ».

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одолел на своем поле «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.

«На своем поле, в Испании, игроки «Реал Сосьедада», конечно, дадут бой. Но все-таки «ПСЖ» сильнее классом. Я думаю, что дальше пройдут именно парижане», — приводит слова Деменко Betonmobile.

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» - «ПСЖ» пройдет 5 марта. Свисток арбитра о начале матча должен будет прозвучать в 23:00 по московскому времени.

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