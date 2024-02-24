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Лига чемпионов

Симеоне рассказал о травме Гризманна

24 Февраля 2024 • 09:10 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о травме нападающего команды Антуана Гризманна, которую французский игрок получил по ходу первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера» (0:1).

«Мы не станем форсировать возвращение Антуана. Когда он будет полностью готов, тогда и выйдет на поле. Команде нужен оптимальный Гризманн, но сейчас у него травма. При этом я не жалею, что не дал ему отдых в прошедшей встрече», - цитирует аргентинского тренера газета Marca.

Гризманн получил травму в концовке встречи Лиги чемпионов и был вынужден покинуть поле на 78-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антуан Гризманн ещё теги
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