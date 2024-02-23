Полузащитник ПСВ признан игроком недели в Лиге чемпионов

Йоэй Веерман, центральный полузащитник ПСВ признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, об этом сообщает официальный портал УЕФА.

Напомним, что его клуб выступает в 1/8 финала престижного еврокубка. В минувший вторник эйндховенцы принимали дортмундскую «Боруссию» и сыграли с ней вничью (1:1). Веерман провёл на поле весь матч, но не отметился голевыми действиями.

Отметим, что в соперниках у Веермана за звание лучшего в ЛЧ на минувшей неделе были Роберт Левандовски («Барселона»), Марко Арнаутович («Интер») и Вендерсон Галено («Порту»).

Ответная игра между ПСВ и «Боруссией» пройдёт через две недели в Дортмунде.