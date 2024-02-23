«Манчестер Сити» или «Реал»: суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге чемпионов по итогам первых матчей 1/8 финала. Об этом сообщают журналисты The Sun.

Главным фаворитом на престижный трофей считается его действующий обладатель – «Манчестер Сити». Шансы подопечных Хосепа Гвардиолы выиграть еврокубок в этом сезоне составляют 33,74%.

Второе место в рейтинге занимает французский клуб «ПСЖ». Вероятность успеха подопечных Луиса Энрике составляет 16,72%. Топ-3 фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов замыкает мадридский «Реал». Шансы команды Карло Анчелотти победить оцениваются в 12,01%.

Далее в списке идут «Интер», «Барселона», «Боруссия», «Бавария» и другие.

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