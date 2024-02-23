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Лига чемпионов

Кто выглядит фаворитом Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала

23 Февраля 2024 • 12:30 Комментировать

Сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, как показали себя фавориты турнира.

Лишь две команды могут чувствовать себя спокойно перед ответными встречами

После того, как состоялась жеребьёвка, казалось, что на стадии 1/8 финала борьба будет всего в нескольких парах. Однако на деле по итогам первых встреч лишь две команды могут чувствовать себя абсолютно спокойно. «Манчестер Сити» ожидаемо в гостях уверенно переиграл «Копенгаген». В свою очередь «ПСЖ» как раз не так ожидаемо уверенно дома обыграл «Реал Сосьедад». Баски оставляли приятное впечатление в этом сезоне, но после 0:2 в Париже рассчитывать на успех почти нереально.

Кто-то может удивиться, что мы не отправили досрочно в четвертьфинал «Реал», который в гостях обыграл «Лейпциг». Понятное дело, что гостевая победа со счётом 1:0 стала отличным результатом для «сливочных». И всё же это не то преимущество, которое позволит расслабиться. Один мяч «Лейпцигу» отыграть вполне по силам, эта команда и сильнее, и опытнее тех же «Копенгагена» и «Реал Сосьедада».

Два фаворита турнира и вовсе проиграли

Довольно неожиданно выступили в первых матчах «Бавария» и «Арсенал», которые входят в число фаворитов турнира. Казалось, что команды не должны были иметь сложности в матчах против «Лацио» и «Порту», но в итоге мюнхенцы и лондонцы стартовали с поражений.

В целом, всё равно есть уверенность, что дома «Бавария» и «Арсенал» возьмут реванш. Тем не менее прошедшие матчи показали, как сложно будет обоим коллективам дальше. Мюнхенцы с учётом всех своих внутренних проблем уже не входят в число претендентов на победу в текущем сезоне. Что касается «Арсенала», то команда продемонстрировала отсутствие стабильности в доказывании своего класса. Почему «Реал» фаворит? Потому что, не показывая лучшей игры, команда в гостях обыгрывает далеко не самый слабый «Лейпциг». «Арсенал» же проигрывает «Порту», который котируется намного ниже.

Разобранная «Барселона» и неспособная «Боруссия»

С «Барселоной» чуда не случилось. Каталонцы даже на фоне кризисного «Наполи» выглядели очень блекло. Если Хави и рассчитывал, что объявление о его уходе взбодрит команду, то этого не случилось. «Барселоне» ещё предстоит пободаться с «Наполи» за право сыграть в четвертьфинале. Если это и случится, то в следующей стадии «блауграна» фаворитом не будет. Кризисный «Наполи» как раз можно похвалить за то, что команда собралась и даже отыгралась в конкретном матче. Однако рассчитывать на какой-то успех в турнире нельзя.

Откровенно разочаровала «Боруссия». В шансы дортмундцев на какой-то успех в турнире веры не было, но после успеха в «группе смерти» закралась мысль, что «шмели» могут выстрелить в Лиге чемпионов. Однако поединок в Эйндховене показал, что это едва ли произойдёт.

«Интер» мечтает повторить прошлогодний результат

В прошлом сезоне «Интер» дошёл до финала Лиги чемпионов не без доли удачи, всё же сетка у миланцев была довольно простая. В этом году для проверки возможностей миланцы сразу получили «Атлетико». Первая игра в Италии показала, что «Интер» в хорошей форме. Симоне Индзаги тактически переиграл Диего Симеоне, и «нерадзурри» могут расстраиваться, что добились лишь минимальной победы. В ответной встрече в Мадриде «Интеру» будет сложно, но именно итальянцы стали небольшими фаворитами пары.

 «Интер» показал, что способен разбирать соперника. Миланцы выглядят сильнее, чем в прошлом году. По итогам первых матчей, не считая «Манчестер Сити» и «ПСЖ», пожалуй, именно «Интер» показал самый цельный футбол. Если на следующей стадии не попадётся кто-то из той пары или «Реала», то миланцы вполне могут ставить себе задачу как минимум пробиться в полуфинал турнира.

Роман Андреев


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