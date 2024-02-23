​Тер Штеген вышел на второе место для иностранцев по матчам за «Барселону» в ЛЧ - впереди лишь Месси

Каталонская «Барселона» вернулась в плей-офф Лиги чемпионов, а Марк-Андре тер Штеген, немецкий голкипер клуба, вернулся на поле после травмы. Игра с «Наполи» стала для него 81-й в Лиге чемпионов в составе каталонского гранда.

По этому показателю он опередил Дани Алвеса, который сыграл 80 матчей в самом престижном клубном турнире футбольной Европы и который в ближайшие годы будет иметь много времени для воспоминаний о них и интересных рассказов сокамерникам.

Что до тер Штегена, то впереди него из иностранных футболистов в истории «Барселоны» по этому параметру лишь один человек - и зовут его Лионель Месси, который сыграл 149 матчей.