Пименов: Кварацхелия стал играть предсказуемо

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов оценил игру вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, в минувшем сезоне грузинский футболист был лучшим полузащитником чемпионата Италии.

«Сейчас у него неудачный сезон, он играет предсказуемо, под него начали подстраиваться», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

В игре против «Барселоны» Кварацхелия должен был продемонстрировать свои навыки, но каталонцы ничего не позволили ему сделать, отметил эксперт.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1). Кварацхелия провел на поле 67 минут и не отметился голевыми действиями.