​Назван главный фаворит Лиги чемпионов

На страницах авторитетного портала Goal был обновлён рейтинг фаворитов Лиги чемпионов. На первом месте по-прежнему располагается «Манчестер Сити», который выиграл этот турнир в прошлом году.

На второй строчке тоже без изменений – её удерживает мадридский «Реал», для которого Лига чемпионов является особенным турниром. «Сливочные» выигрывали этот трофей чаще всех – 14 раз.

В тройку фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal ворвался «Интер». В прошлом сезоне миланцы добрались до финала, где минимально проиграли «Манчестер Сити».

В топ-5 фаворитов также входят «ПСЖ» и «Боруссия». «Барселона» шестая, а «Арсенал» опустился на седьмое место.