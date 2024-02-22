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Лига чемпионов

​Тренер «Боруссии» упрекнул Санчо

22 Февраля 2024 • 19:41 Комментировать
ПСВ
1:1
Боруссия Д

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич упрекнул атакующего полузащитника Джедона Санчо за его выступление в последнем матче Лиги чемпионов против ПСВ.

Напомним, что ПСВ и «Боруссия» во вторник сыграли вничью в Нидерландах со счётом 1:1. Санчо провёл на поле 68 минут, после чего был заменён.

«Санчо не показал своей лучшей игры. Он знает, что способен действовать лучше», - сказал Терзич TNT Sports.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и ПСВ пройдёт в среду, 13 марта. Стартовый свисток футболисты услышат в 23:00 по московскому времени.

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