​Тренер «Боруссии» упрекнул Санчо

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич упрекнул атакующего полузащитника Джедона Санчо за его выступление в последнем матче Лиги чемпионов против ПСВ.

Напомним, что ПСВ и «Боруссия» во вторник сыграли вничью в Нидерландах со счётом 1:1. Санчо провёл на поле 68 минут, после чего был заменён.

«Санчо не показал своей лучшей игры. Он знает, что способен действовать лучше», - сказал Терзич TNT Sports.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и ПСВ пройдёт в среду, 13 марта. Стартовый свисток футболисты услышат в 23:00 по московскому времени.