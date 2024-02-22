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Лига чемпионов

​Защитник «Наполи» после игры с «Барселоной» ходил босиком по полю, чтобы пописать

22 Февраля 2024 • 18:16 Комментировать
Наполи
1:1
Барселона

В среду в 1/8 финала Лиги чемпионов проходил матч между «Наполи» и «Барселоной». Команды обменялись голами после перерыва – в итоге ничья 1:1. Билет в четвертьфинал главного турнира континента команды разыграют в Испании через три недели.

Спустя какое-то время после игры, когда на стадионе уже было пусто, на поле был замечен защитник «Наполи» Жуан Жезус. Бразилец ходил босиком по холодному газону.

Журналист El Chiringuito спросил у Жезуса, зачем он ходит босиком по полю. Футболист ответил, что так он сможет быстрее пописать. Дело в том, что Жезус должен был сдать обязательный допинг-тест для УЕФА, но у него не получалось сходить в туалет.

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Евро-Футбол.Ру,
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