Сёмин оценил шансы «Наполи» пройти «Барселону» в Лиге чемпионов

Бывший рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о шансах «Наполи» пройти в следующую стадию Лиги чемпионов.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча между командами завершилась со счетом 1:1.

«Есть ли шансы у «Наполи» пройти в следующую стадию? Конечно есть. Хорошие шансы. Это же ничейный результат», — приводит слова Сёмина «ВсеПроСпорт».

Ответный матч «Барселоны» с «Наполи» состоится 12 марта. Игра пройдет в Испании на Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск.

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