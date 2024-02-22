Сёмин — о матче с «Барселоной»: Это была неудачная игра для Кварацхелии

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в минувшем матче с «Барселоной».

«Как оценю игру Хвичи? Его оценил тренер, он его поменял. На мой взгляд, это была неудачная игра. Единственная за последнее время», — цитирует Сёмина «ВсеПроСпорт».

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча завершилась со счетом 1:1. Сам Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе неаполитанцев, однако был заменен на 67-й минуте.

Ответный поединок между «Барселоной» и «Наполи» запланирован на 12 марта.