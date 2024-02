​Назван лучший в истории футболист, не сыгравший за сборную

На страницах Four Four Two был опубликован очередной интересный рейтинг. На этот раз эксперты составили рейтинг лучших в истории футболистов среди тех, кто ни разу не сыграл за национальную сборную своей страны.

Первое место в этом рейтинге занял Микель Артета, который представлял Испанию только на молодёжном и юношеском уровнях. Можно считать, что Артете не повезло, ведь он играл во времена, когда в Испании было очень много топовых полузащитников. В настоящий момент Артета работает главным тренером «Арсенала».

На втором месте оказался итальянец Паоло ди Канио, а тройку замкнул аргентинец Томас Карлович.