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​Назван лучший в истории футболист, не сыгравший за сборную

22 Февраля 2024 • 15:48 Комментировать

На страницах Four Four Two был опубликован очередной интересный рейтинг. На этот раз эксперты составили рейтинг лучших в истории футболистов среди тех, кто ни разу не сыграл за национальную сборную своей страны.

Первое место в этом рейтинге занял Микель Артета, который представлял Испанию только на молодёжном и юношеском уровнях. Можно считать, что Артете не повезло, ведь он играл во времена, когда в Испании было очень много топовых полузащитников. В настоящий момент Артета работает главным тренером «Арсенала».

На втором месте оказался итальянец Паоло ди Канио, а тройку замкнул аргентинец Томас Карлович.

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Евро-Футбол.Ру,
Микель Артета Паоло Ди Канио Томас Карлович ещё теги
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