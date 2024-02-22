Тарханов назвал фаворита Лиги чемпионов

Известный российский тренер Александр Тарханов назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом Лиги чемпионов.

По мнению специалиста, сейчас нет команд, которые могли бы посоперничать с «горожанами» в плане качества игры. Отметим, что «Манчестер Сити» является действующим победителем турнира.

«Пока «Манчестер Сити» показывает наилучший футбол. Не могу назвать команды на данный момент, кто может составить конкуренцию за победу в Лиге чемпионов», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над датским «Копенгагеном» (3:1). Ответная встреча этих команд состоится 6 марта в Англии.