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Лига чемпионов

Тарханов назвал фаворита Лиги чемпионов

22 Февраля 2024 • 15:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Копенгаген
06.03 23:00

Известный российский тренер Александр Тарханов назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом Лиги чемпионов.

По мнению специалиста, сейчас нет команд, которые могли бы посоперничать с «горожанами» в плане качества игры. Отметим, что «Манчестер Сити» является действующим победителем турнира.

«Пока «Манчестер Сити» показывает наилучший футбол. Не могу назвать команды на данный момент, кто может составить конкуренцию за победу в Лиге чемпионов», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над датским «Копенгагеном» (3:1). Ответная встреча этих команд состоится 6 марта в Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Александр Тарханов

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МАНЧЕСТЕР СИТИ КОПЕНГАГЕН
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