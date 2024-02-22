Радимов раскритиковал игру «Наполи» и «Барселоны»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился впечатлениями от первого матча «Наполи» и «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Генич сказал, что от названий команд осталось только имя. Ни одни, ни другие не показывают зрелищного футбола. Команды старались не проиграть. Механизмы в атаке у обеих команд исчезли напрочь», - передает слова Радимова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что первый поединок прошел в Неаполе и завершился вничью со счетом 1:1. Голы забили Виктор Осимхен и Роберт Левандовски. Ответная встреча состоится в Барселоне 12 марта.